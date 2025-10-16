RESISTENCIA DETENIDO POR VIOLAR RESTRICCION Y CAUSAR DAÑOS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO
La Policía intervino tras la activación de un botón antipánico en una vivienda de Resistencia.
En horas de la madrugada, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana detuvo a un joven de 21 años luego de que se activará un botón antipánico en una vivienda.
Al llegar, los agentes se entrevistaron con la denunciante y confirmaron que el aprehendido era su ex pareja, sobre quien tenia un pedido de detención vigente por un hecho anterior de violencia.
Según consta en el expediente, días atrás el mismo individuo habría ingresado al domicilio de la víctima y dañado una cámara de seguridad instalada en el lugar.
Por disposición de la Fiscalía de Género N9, el detenido fue notificado de la causa y permanecerá alojado mientras continúa la investigación por “Supuesto daño en contexto de violencia de género”