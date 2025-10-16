GRAL SAN MARTÍN: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ TABLETS A ESCUELAS Y DESTACÓ EL COMPROMISO CON LA INCLUSIÓN Y LA CALIDAD EDUCATIVA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves, el gobernador Leandro Zdero entregó dispositivos a instituciones de General San Martín, La Eduvigis, Selvas del Río de Oro y Pampa Almirón. “No sólo hablamos de inclusión, la hacemos realidad con hechos”, afirmó.

El primer mandatario provincial estuvo en la Escuela de Educación Especial N° 10 “Isidro Salvador Reynoso” de General San Martín, donde junto a la ministra de Educación Sofía Naidenoff y el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Hugo Domínguez, entregaron las tablets del Programa Escuelas Alfa en Red a instituciones de Nivel Primario pertenecientes a la Regional Educativa 5, que incluye las localidades de General San Martín, La Eduvigis, Selvas del Río de Oro y Pampa Almirón.

Durante el acto, el gobernador recordó que en marzo de 2023 había visitado la escuela y conocía las refacciones que necesitaba: “Cuando asumí como gobernador pedí que esto se convierta en una realidad. Es importante no sólo mencionar la inclusión, sino trabajar, demostrar y encontrarnos”, expresó.

Zdero celebró que los alumnos y docentes de distintas escuelas chaqueñas puedan recibir los dispositivos gestionados ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Capital Humano, en el marco del Plan Nacional y Provincial de Alfabetización 2025, para fortalecer los procesos de lectura y escritura. “Es fundamental lo que esto significa. Hoy quiero agradecerles a los docentes, supervisores, funcionarios y a los chicos por el esfuerzo que estamos haciendo para cambiar la historia en nuestro Chaco. Ya hay indicios de mejora: esto no cambia de la noche a la mañana, pero estamos comprometidos en realzar la calidad educativa con capacitación y acompañamiento”, destacó Zdero.

Asimismo, subrayó el trabajo que lleva adelante el Gobierno Provincial en materia de inclusión, con la creación de gabinetes interdisciplinarios en todas las regionales educativas:

“Queremos acompañar al docente, a los chicos y a las familias, para que todos tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse”, sostuvo.

Naidenoff: “La inclusión con el Gobierno de Zdero se hace efectiva”

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó el significado de la actividad en el marco del Mes de la Inclusión, y valoró el trabajo de las escuelas de Educación Especial.

“Si hay una persona que tiene un corazón especial, con mayúscula, es el gobernador. La mirada de la inclusión desde su gestión es completamente distinta, porque nos enseña una nueva manera de trabajar. Con este Gobierno, la inclusión se hace efectiva, porque hay un compromiso real”, afirmó.

Naidenoff destacó además que todas las regionales educativas cuentan hoy con Equipos Interdisciplinarios, lo que garantiza atención en cada punto de la provincia:

“No hay derecho a que un papá que vive lejos de Resistencia no tenga a dónde acudir cuando su hijo tiene un problema. Queremos que cada chico lea, comprenda lo que lee y tenga un futuro mejor”, enfatizó.

Durante el acto, el director de la institución anfitriona, Rubén Chávez, agradeció la visita de las autoridades y recordó que hace 20 años la escuela consiguió su edificio propio, lo que consolidó su misión de garantizar la inclusión plena de los alumnos con discapacidad.

También agradeció las obras de refacción realizadas con fondos provinciales, que incluyeron mejoras en la instalación eléctrica, desagües pluviales y cielorrasos, beneficiando a una matrícula de 103 estudiantes que asisten a los distintos niveles y modalidades de la institución, y otros 187 integrados a escuelas comunes. “Gracias por haber elegido nuestra escuela para este acto. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la educación inclusiva y de calidad”, expresó Chávez.

El Programa Escuelas Alfa en Red

La entrega de tablets se enmarca en el Compromiso Federal por la Alfabetización y el Plan Nacional y Provincial de Alfabetización 2025, que busca fortalecer los aprendizajes fundamentales en lectura y escritura. En el Chaco, 346 instituciones de Nivel Primario forman parte del programa Escuelas Alfa en Red, que provee tablets “Acompañar”, una plataforma federal de evaluación formativa con recursos para docentes y estudiantes. Los dispositivos están destinados al trabajo en el aula de 1°, 2° y 3° grado.}

