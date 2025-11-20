RESISTENCIA DEMORARON A UN HOMBRE QUE CAUSABA DESORDEN Y LLEVABA UN TELEVISOR AJENO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la División Caminantes.

Este jueves por la tarde, alrededor de las 15, un hombre de 42 años fue demorado en la intersección de la avenida Edison al 1100, luego de ser observado generando desorden en la vía pública.

Personal de la División Caminantes intervino en el lugar y, durante la identificación, constataron que el ciudadano transportaba una caja con un televisor Noblex de 24 pulgadas, sin poder justificar su propiedad. Por ese motivo, el objeto fue secuestrado.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Séptima Metropolitana siendo notificado por supuesta infracción al código de faltas.

