CASTELLI: EXITOSA ENTREGA DE PLANTINES EN EL PULMÓN VERDE

En una nueva jornada ambiental, la Secretaría de Ambiente —a cargo de Daniel Nuske— realizó una exitosa entrega de más de 500 plantines en el Pulmón Verde. En esta edición predominaron especies como vides, uva brasilera y una variada selección de árboles de sombra, entre ellos palmeras, albicias, pata de buey, paño bolillo, paraíso japonés y seibo, todas especies valoradas por su aporte a la biodiversidad urbana.