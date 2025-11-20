CASTELLI: EXITOSA ENTREGA DE PLANTINES EN EL PULMÓN VERDE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
En una nueva jornada ambiental, la Secretaría de Ambiente —a cargo de Daniel Nuske— realizó una exitosa entrega de más de 500 plantines en el Pulmón Verde. En esta edición predominaron especies como vides, uva brasilera y una variada selección de árboles de sombra, entre ellos palmeras, albicias, pata de buey, paño bolillo, paraíso japonés y seibo, todas especies valoradas por su aporte a la biodiversidad urbana.
Una multitud de vecinos se acercó desde temprano para recibir sus plantas, entregadas a cambio de botellas plásticas, en el marco del programa municipal que promueve el reciclado y el cuidado responsable del ambiente.
El secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, acompañó la actividad junto al coordinador Daniel Nuske, destacando la enorme participación comunitaria y el compromiso de los vecinos que se suman a esta iniciativa ambiental que ya se instaló como una de las más valoradas por la comunidad.
Ambos funcionarios remarcaron que estas acciones son fundamentales para impulsar la forestación de la ciudad, mejorar la calidad del aire, mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer la conciencia ambiental desde las prácticas cotidianas.
Además, subrayaron que el Pulmón Verde se consolida como un espacio de encuentro y educación ambiental, donde cada actividad invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales, fomentar el reciclaje y trabajar juntos por un Castelli más verde y sustentable.