HABLÓ EL DUEÑO DE LA CANCHA EN LA QUE UNA PATOTA ATACÓ A UN ADOLESCENTE

El hombre afirmó que uno de los atacantes sugirió tener un arma escondida en la cintura. (Foto y video: Mediodía Noticias)

Un brutal enfrentamiento entre jóvenes se produjo en una cancha de fútbol de la localidad de Mariano Acosta, en Merlo, y se viralizó en redes. En el video se puede ver cómo uno de los implicados noqueó a un adolescente de 16 años con una patada en la cabeza tras un partido.

En medio de la conmoción, habló el dueño del predio y dio detalles de cómo fue el momento de la pelea. “Uno no puede creer cómo le podés pegar una patada en la cabeza a un nene sin tener miedo a matarlo”, expresó Adrián en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece).

Según el testimonio del hombre, la pelea se inició mientras él estaba dando clases de paddle a un grupo de chicos de ocho años. Ante el revuelo que generó la escena, se acercó y vio lo que estaba pasando.

“Una vez que el agresor le pegó la patada, se fue del lugar con otro joven. Después nosotros cerramos el predio con candado para evitar que vuelvan a entrar”, contó.

Sobre el motivo del enfrentamiento Adrián dijo que “se hablan muchas cosas” pero que aparentemente, se habría dado como continuidad de una agresión anterior.

“Dicen que antes hubo una pelea y que después lo buscaron a él (la víctima). Uno de los chicos amagaba todo el tiempo que tenía algo en la cintura. Decía que no se meta nadie y que les iba a pegar un ‘cuetazo’”, detalló sobre el momento del ataque.

Tras asistir al adolescente, el dueño del predio llamó a una ambulancia, mientras otros se contactaban con la policía para denunciar lo ocurrido. “Lamentablemente, esta situación es algo que se me escapa de las manos, porque el lugar es abierto al público y entra y sale gente todo el tiempo”, concluyó.

Qué se sabe de la víctima

El chico agredido, identificado como M.A.T., debió ser atendido de urgencia en el Hospital Héroes de Malvinas. Tras varias horas de observación, fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro, de acuerdo al parte policial al que accedió TN. Sin embargo, el testigo que habló con este medio aseguró que el chico “está muy golpeado, lo dejaron destrozado”.

“Se retiraron del lugar amenazando y tienen amenazados a todos los chicos que son menores. Se fueron y los siguen buscando”, detalló. La Policía determinó que los agresores ingresaron a la cancha debido a que había un conflicto previo con la víctima.

En el parte oficial, emitido por la Comisaría 6ª de Merlo, se identificó a los dos sospechosos: Enzo Sebastián Alegre (27) y su hermano, J.I.G (17). Uno de ellos, según el video, parecía tener un arma con la que intimidó a los presentes.

Con los domicilios ya establecidos, la fiscal Salevsky, de la UFI Nº4, solicitó órdenes de allanamiento y detención, que todavía se encuentran en trámite.