EL GOBIERNO DEL CHACO REFORZÓ LOS CONTROLES EN RUTA CON UN NUEVO OPERATIVO INTEGRAL DE ORDEN Y PROTECCIÓN VIAL

Este jueves, el Gobierno provincial llevó adelante una nueva jornada del Operativo Integral de Orden y Protección Vial, intensificando la presencia del Estado en los principales corredores provinciales. El despliegue tuvo lugar en la Ruta Nacional Nº 16, a la altura de la Ruta Provincial Nº 4, con la participación coordinada de organismos provinciales y nacionales.

Del operativo formaron parte la Policía Caminera, la División de Policía Rural, Gendarmería Nacional, la Subsecretaría de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Transporte, la Dirección General de Bosques, la Administración Tributaria Provincial (ATP), la Dirección de Pesos y Dimensiones, la Dirección de Vialidad Provincial y otros organismos fiscalizadores que integran el sistema de control provincial.

El objetivo central es reforzar la seguridad pública y reducir la siniestralidad vial, protegiendo a los ciudadanos en cada tramo de ruta y camino. En este marco, las autoridades destacaron que ya se secuestraron más de 250 vehículos en distintos puntos de la provincia, además de concretarse numerosas detenciones de personas con pedido de captura que circulaban libremente antes de la implementación de estos controles.

Los operativos también permiten avanzar de manera sostenida contra el narcotráfico y el contrabando, mediante inspecciones permanentes que detectan irregularidades en tiempo real.

Un eje clave es la protección de la infraestructura vial. La Dirección de Vialidad Provincial, junto a la Dirección de Pesos y Dimensiones, despliega balanzas móviles y equipos técnicos para controlar cargas y dimensiones de vehículos pesados, con el fin de reducir el deterioro de rutas y caminos.

En paralelo, la Subsecretaría de Transporte fiscaliza el transporte de cargas y pasajeros, garantizando condiciones seguras y reguladas en toda la provincia.

La División de Policía Rural cumple un rol estratégico en la prevención y combate del abigeato, fortaleciendo la seguridad en zonas productivas y caminos rurales. Su intervención permite detectar movimientos irregulares de hacienda, controlar guías y documentación, y actuar rápidamente ante cualquier delito vinculado al stock ganadero.

Asimismo, la Dirección General de Bosques trabaja junto a la Policía Rural y la Subsecretaría de Seguridad Vial para combatir el desmonte ilegal, incorporando la dimensión ambiental a esta política integral de control territorial.

Todo el despliegue es coordinado por la Secretaria General de Gobierno, Carolina Meiriño, que articula el trabajo conjunto de los organismos involucrados con el objetivo de sostener una política firme de orden, prevención y seguridad en las rutas chaqueñas.

