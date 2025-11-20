LOS MEJORES MEMES Y LAS INÉDITAS REACCIONES TRAS LA INSÓLITA CONSAGRACIÓN DE ROSARIO CENTRAL

La AFA resolvió incorporar este trofeo como manera de resaltar el rendimiento sostenido durante toda la temporada, una práctica que ya se implementa en otras ligas del mundo. La MLS, por ejemplo, entrega el Supporters’ Shield al equipo con más puntos acumulados entre las dos conferencias; este año fue para Philadelphia Union y en 2024 lo había obtenido el Inter Miami de Lionel Messi.