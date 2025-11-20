INSÓLITO TÍTULO A ROSARIO CENTRAL: GUILLERMO BARROS SCHELOTTO PIDIÓ QUE SEA «RETROACTIVO» PARA VÉLEZ

Guillermo Barros Schelotto.

La inédita consagración de Rosario Central como campeón anual 2025 sigue generando repercusiones y Guillermo Barros Schelotto se sumó al debate con una respuesta cargada de ironía. El DT de Vélez comparó el nuevo reconocimiento con la Supporters’ Shield y hasta pidió que el premio sea retroactivo para su equipo.

La decisión de la AFA de otorgar por primera vez un trofeo al mejor equipo de la tabla anual derivó en múltiples opiniones dentro del fútbol argentino. Entre ellas, destacó la del Mellizo, quien respondió con humor y una dosis de ironía cuando fue consultado por el reconocimiento que recibió Rosario Central.

“No sé cuál será el sentido, quizás se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por ser el equipo con más puntos en el año un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento”, expresó el entrenador de Vélez al analizar el sorpresivo anuncio de la Liga Profesional.

Barros Schelotto recordó su experiencia en el fútbol estadounidense y marcó un paralelismo directo: “A mí me tocó jugar en Estados Unidos y está la Supporters Shield, que es un título que se le da al equipo con más puntos de la temporada; tiene un reconocimiento ahí… ¡pero acá no había! Lo hay ahora, bueno con el tiempo capaz los que siguen tienen un reconocimiento también”.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando le consultaron si el premio debería incluir un incentivo económico. “¿Y le pagan también a Central? Jajajaja. A los jugadores y a los técnicos le tienen que dar un premio también, hay que pagarles, ja”, lanzó entre risas. Y cerró con la broma que rápidamente se viralizó: “Hay que ver si es retroactivo… ¡Tiene que ser retroactivo a Vélez que fue el mejor del año pasado! Ja”.