INSÓLITO TÍTULO A ROSARIO CENTRAL: GUILLERMO BARROS SCHELOTTO PIDIÓ QUE SEA «RETROACTIVO» PARA VÉLEZ
El entrenador opinó con humor sobre el nuevo trofeo que recibió Rosario Central y deslizó que, si vale la regularidad anual, Vélez debería ganar el del año pasado.
“No sé cuál será el sentido, quizás se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por ser el equipo con más puntos en el año un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento”, expresó el entrenador de Vélez al analizar el sorpresivo anuncio de la Liga Profesional.
Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando le consultaron si el premio debería incluir un incentivo económico. “¿Y le pagan también a Central? Jajajaja. A los jugadores y a los técnicos le tienen que dar un premio también, hay que pagarles, ja”, lanzó entre risas. Y cerró con la broma que rápidamente se viralizó: “Hay que ver si es retroactivo… ¡Tiene que ser retroactivo a Vélez que fue el mejor del año pasado! Ja”.