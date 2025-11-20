DESDE CANCILLERÍA ORDENARON QUITAR EL «BIENVENID@S» EN LAS REDES DE LA EMBAJADA ARGENTINA ANTE LA UE
Pablo Quirno reaccionó al ver lenguaje inclusivo en la biografía oficial de la misión ante la Unión Europea y exigió una rectificación inmediata.
El titular de la Cancillería reaccionó con rapidez y utilizó el mismo canal para corregir la situación. Citando el perfil de la representación oficial (@ARGanteUE), envió una orden explícita y sin rodeos: “Corrijamos esto URGENTE por favor @Cancilleria_Ar”. El posteo desató repercusiones inmediatas dentro del cuerpo diplomático.
De esta manera, la Cancillería alinea su funcionamiento con una política que atraviesa a toda la administración nacional y que busca unificar criterios de imagen institucional, tanto puertas adentro como en la proyección internacional de la Argentina.