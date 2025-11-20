EL RECLAMO DE UN PADRE LUEGO DE QUE SU EX INTENTARA MATAR A SU HIJA: “NO QUIERO QUE SEA OTRO LUCIO DUPUY”

Un hombre de la ciudad bonaerense de 9 de Julio reclamó que se extremen las condiciones de seguridad para su hija de 7 años, quien fue atacada brutalmente por su madre el pasado 23 de septiembre.

La denuncia del padre ocurre luego de que la Justicia declarase inimputable a la mujer.

“No puede ser que después de dos meses le dieron la libertad”, lamentó Agustín en diálogo con TN. “Tengo miedo, intentó matar a mi hija”, remarcó.

De acuerdo con su testimonio, la madre de la nena intentó degollarla en su propia casa. No era la primera señal de alarma: el hombre lleva seis años reclamando la tenencia y había advertido al juzgado sobre situaciones previas de riesgo.

“Ella va a venir a matarla porque siempre fue su objetivo. Vengo pidiendo la tenencia de mi hija hace seis años con pruebas”, señaló Agustín, quien dijo tener pruebas de los mensajes donde la agresora lo amenazó. “Me mandó que se iba a matar con la nena en la ruta, contra un camión; me mandó que se iba a tirar de un puente y nadie me escuchó por ser hombre. Lo que no quiero es un caso como el de Lucio Dupuy».