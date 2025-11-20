Victoria Villarruel estalló contra Vialidad Nacional por el pago de un canon a la Iglesia de Misiones

La vicepresidenta Victoria Villarruel cargó este jueves contra el funcionario de Vialidad Nacional que pidió el pago de un canon de $560 mil pesos para autorizar la tradicional peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Loreto en Misiones. «El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez«, comentó este jueves Victoria Villarruel en respuesta a una publicación del diario Clarín en X.

Todavía furibunda tras comprobar el destrato de las autoridades de Vialidad Nacional en Misiones, la vicepresidenta -que no pierde oportunidad de hacer valer su profunda devoción católica- protestó: «¿Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta?»

«La libertad, bien, gracias», cerró Villarruel, haciendo un contrapunto con el discurso libertario de Javier Milei y los suyos, que incluye a personajes como el diputado Bertie Benegas Lynch, quien alguna vez sugirió cortar los lazos del Gobierno nacional con el Vaticano.

A modo de explicación los voceros de Vialidad Nacional le confirmaron al diario El Territorio de Misiones que el canon está contemplado dentro de la Ley Nacional de Tránsito, y que si en otros años no se cobró fue sólo porque los organizadores no habían solicitado el permiso para realizar la peregrinación.

Como este año sí hubo un pedido formal, por primera vez en 24 años la Iglesia tuvo que abonar un canon al Gobierno Nacional para lograr que le autorizaran el desplazamiento de miles de fieles que peregrinaron sábado y domingo pasados por la ruta nacional 12 hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto, en Loreto, Misiones.