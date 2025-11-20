VICTORIA VILLARRUEL ESTALLÓ CONTRA VIALIDAD NACIONAL POR EL PAGO DE UN CANON A LA IGLESIA DE MISIONES
La vicepresidenta remarcó que «el funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez», tras pedir medio millón de pesos.
A modo de explicación los voceros de Vialidad Nacional le confirmaron al diario El Territorio de Misiones que el canon está contemplado dentro de la Ley Nacional de Tránsito, y que si en otros años no se cobró fue sólo porque los organizadores no habían solicitado el permiso para realizar la peregrinación.