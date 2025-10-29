RESISTENCIA DEMORAN A UN HOMBRE CON UN ARMA DE FUEGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El mismo se encontraba cerca de un establecimiento educativo.

Este mediodía, efectivos de la Comisaría Segunda demoraron a un hombre que merodeaba en inmediaciones de una escuela, ubicada en avenida Rivadavia y Pueyrredón, portando un arma de fuego.

Sucedió a eso de las 12, cuando los directivos del colegio alertaron sobre esta persona. Ante ello, personal del servicio externo intervino y procedió a demorarlo. Durante la requisa de sus pertenencias, los agentes encontraron un revólver tipo “pocket” calibre 5 mm, del cual el hombre no pudo acreditar propiedad ni procedencia.

La Fiscalía en turno procedió al secuestro del arma y a la notificación de aprehensión del ciudadano en la causa por “Supuesta Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal Argentino”.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

