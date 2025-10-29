LAS BREÑAS RECUPERARON UNA BOMBA DE AGUA Y DETUVIERON AL AUTOR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El detenido fue notificado de aprehensión por “supuesto robo esclarecido*

Hoy, pasadas las 12, personal de la Comisaría de Las Breñas detuvo a un hombre de 37 años por un hecho de robo ocurrido en el barrio Granaderos y recuperó una bomba de agua.

El damnificado, denunció que el día anterior, se había ausentado de su vivienda, y al regresar constató que desconocidos habían forzado el portón de ingreso principal, rompiendo el candado, y sustraído un motor de agua.

De inmediato, personal del Servicio Externo inició las tareas investigativas, logrando en pocas horas recuperar el bien sustraído, así como la detención del presunto autor.

La Fiscalía en turno dispuso que se notifique la aprehensión del sujeto en la causa caratulada “supuesto robo esclarecido”, y que el elemento recuperado sea restituido a su propietario.

