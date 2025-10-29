RESISTENCIA: EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA ALTABE Y EN EL BARRIO JARDÍN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”Estas obras son el resultado del trabajo conjunto con los vecinos”- manifestó el gobernador Zdero.

Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero junto al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Omar Canela, estuvo en el avance de las obras de pavimentación y desagües que se ejecutan en los barrios Jardín y Villa Altabe de Resistencia. Los trabajos se realizan bajo la modalidad de esfuerzo compartido entre la DVP y los vecinos, con el objetivo de mejorar la conectividad, la infraestructura y la calidad de vida en la capital chaqueña. “Estamos trabajando para lograr conectividad, el realce del perfil urbano de cada barrio y mejorar las condiciones de vida de los vecinos”, expresó el mandatario, durante la recorrida.

En Villa Altabe, se ejecutan cuadras proyectadas sobre las calles López y Planes y Australia. El sistema de desagües pluviales será conectado al de avenida Italia, garantizando el correcto escurrimiento del agua. “Comenzar con la obra es hacer una fuerte inversión en una mejora de la calidad de vida. Escuchar y dialogar con los vecinos es la clave para avanzar en obras que realmente transforman”, destacó Zdero.

Por su parte, en el barrio Jardín, los trabajos comprenden la pavimentación de cuadras y media sobre calle Larreta —entre avenida Belgrano y Donovan—, además de Vedia y Necochea, y Donovan y Necochea.

El gobernador subrayó que esta obra, esperada por más de 20 años, fue posible gracias a la organización de los vecinos. “Los vecinos ponen los materiales, y el gobierno aporta la mano de obra. Ese es el espíritu del esfuerzo compartido que queremos recuperar en toda la provincia”, resaltó. Además, el proyecto incluye la reducción de calzada para preservar especies arbóreas de valor ambiental y adecuarse a la traza de la red de media tensión (MT). También contempla la construcción de cámaras de inspección y bocas de tormenta, lo que permitirá mejorar el drenaje pluvial, reducir riesgos de inundación, preservar la infraestructura urbana y contribuir a la seguridad vial. El gobernador también recordó que este tipo de intervenciones se replican en distintos barrios de Resistencia y en varias localidades del interior. “Estamos promoviendo el trabajo conjunto entre vecinos, Vialidad Provincial y, en algunos casos, los municipios. Es la forma de avanzar con más volumen de obra y con un Estado presente que escucha y acompaña”, finalizó Canela.

