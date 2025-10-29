EL ESCRUTINIO DEFINITIVO ARROJÓ GANADOR A LLA EN DIPUTADOS Y SENADORES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Luego de las elecciones y los resultados provisorios, culminó en la jornada de este miércoles el escrutinio definitivo por la Junta Electoral.

La diferencia entre LLA y Fuerza Patria sería en Senadores nacionales de 3.447 y en Diputados nacionales 10.313.

LA LIBERTAD AVANZA:

SENADOR NACIONAL 291.956 votos

DIPUTADO NACIONAL 266.189 votos

FUERZA PATRIA:

SENADOR NACIONAL 288.509 votos

DIPUTADO NACIONAL 255.876 votos

