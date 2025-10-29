BARRANQUERAS  ROBÓ PERTENENCIAS Y LOS POLICÍAS LO DETUVIERON

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Había sustraído varias herramientas de un domicilio, ya se encuentra alojado en la comisaria.

Esta madrugada, personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras logró la aprehensión de un hombre y la recuperación de los elementos sustraídos.

El hecho sucedió días antes, en un domicilio ubicado por el barrio Lotería Chaqueña, cuando el damnificado denunció que un hombre habría ingresado a su vivienda y sustraído varios bienes.

Ante la situación, iniciaron investigaciones, donde dieron con esta persona por calle 2 de Febrero y Brown, el cual tenía en su poder dos maletas de viaje con un juego de llaves, una pulidora, una moladora, un taladro, entre otras cosas.

Los elementos fueron secuestrados y el detenido fue puesto a disposición del fiscal de turno, que dispuso la notificación de aprehensión en la causa “supuesto robo esclarecido” y la posterior entrega de los bienes recuperados a su propietario.

Relacionado