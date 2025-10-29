EL IPDUV RECUERDA LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA REALIZAR TRÁMITES DE VIVIENDAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informa a todos los adjudicatarios y sus familiares que, para realizar cualquier trámite relacionado con la obtención del título de propiedad, actualización de datos, pago de cuotas o adjudicación de viviendas, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Asimismo, si el trámite es efectuado por un familiar, deberá presentar una constancia que acredite el vínculo con el titular, como partida de nacimiento, libreta de familia o certificado correspondiente. La atención se realiza de forma personal y exclusiva en la sede central del IPDUV, ubicada en avenida Sarmiento 1801, Resistencia, en los horarios habilitados de atención al público.

Desde el organismo recordaron que estos requisitos son indispensables para asegurar que cada gestión sea realizada por la persona autorizada, evitando posibles maniobras irregulares y garantizando la transparencia y trazabilidad de los procesos administrativos.

Transparencia y acompañamiento a las familias

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, destacó que el cumplimiento de estas medidas “responde a una política clara del Gobierno provincial de fortalecer la transparencia en cada etapa del proceso habitacional. Queremos que las familias chaqueñas tengan la tranquilidad de que cada trámite se realiza con responsabilidad, seguridad y respeto por sus derechos”, sostuvo.

El IPDUV lleva adelante una política de puertas abiertas para acompañar a los adjudicatarios en todas las etapas del acceso a la vivienda, desde la adjudicación hasta la escrituración definitiva. En este sentido, el organismo trabaja además en la actualización permanente de la base de datos habitacional, que permite conocer en tiempo real la situación de cada vivienda, su localización y el estado del pago de las cuotas.

Actualmente, el IPDUV avanza en la implementación de nuevas herramientas digitales que permitirán agilizar las gestiones, siempre bajo estrictos protocolos de validación de identidad. Estas acciones forman parte de un plan integral que busca modernizar el sistema de atención, simplificar los trámites y ofrecer un servicio más eficiente para las familias chaqueñas. “El objetivo es que los adjudicatarios puedan acceder a una atención rápida y segura, con información clara y actualizada. Por eso, pedimos a todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos y se acerquen con la documentación necesaria”, explicaron desde el organismo.

De esta manera, el IPDUV reafirma su compromiso con una gestión transparente, moderna y cercana a la comunidad, fortaleciendo el derecho a la vivienda y consolidando políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y social de la provincia.

Relacionado