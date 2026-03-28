RESISTENCIA: DAN CON UN JOVEN CON DROGAS, DINERO Y UN ARMA DE FUEGO EN UN ASENTAMIENTO

El procedimiento se realizó tras tareas investigativas que alertaban sobre presunta comercialización de estupefacientes en la zona.

Efectivos de la Dirección de Policía de Investigaciones, a través del Departamento Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitana, llevaron adelante un operativo en hora de la noche en un asentamiento ubicado sobre calle León Zorrilla de la ciudad de Resistencia, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

El accionar se originó a partir de información obtenida por el personal policial, que indicaba que dos individuos estarían dedicados a la venta de estupefacientes en el lugar. Al arribar, los agentes observaron a dos sujetos en las inmediaciones de una vivienda precaria, quienes al notar la presencia policial intentaron ingresar al inmueble, siendo interceptados e identificados en la vía pública.

Durante el procedimiento, uno de ellos, de 19 años, tenía en su poder envoltorios con sustancias prohibidas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita. Asimismo, entre sus prendas se halló un revólver calibre 22 con cartuchos del mismo calibre.

Con la colaboración de personal de la División Microtráfico, se realizaron las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo, 12 gramos de cocaína y 72 gramos de marihuana. Además, se incautaron recortes de polietileno, dos balanzas de precisión, un cuchillo tipo serrucho y dinero.

Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas interviniente, se procedió al secuestro de todos los elementos y a la notificación de aprehensión del joven en la causa por estupefacientes. En tanto, el otro involucrado recuperó la libertad en el lugar.

Por otra parte, debido al hallazgo del arma de fuego, también se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, quedando el principal implicado a disposición de la justicia.

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