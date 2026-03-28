ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO: DOS APREHENDIDOS Y SECUESTRO DE DROGAS, DINERO Y UN ARMA CASERA

Un hombre y una joven fueron notificados de la infracción a la Ley de Estupefacientes. Un adolescente por tenencia de arma.

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana llevaron adelante un allanamiento en un domicilio ubicado sobre pasaje Fortín Rivadavia de en la ciudad de Resistencia, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

La medida judicial se concretó, hoy a las 20:30, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 y la Fiscalía Antidrogas N° 1. Durante el operativo, los agentes lograron el secuestro de 72 envoltorios de polietileno tipo “bochitas” y un envoltorio tipo “bochón” que contenían sustancia blanquecina, la cual arrojó resultado positivo a cocaína, con un peso total de 56,8 gramos.

Asimismo, incautaron otro envoltorio con sustancia vegetal compatible con marihuana, con un peso de 10,2 gramos, una balanza digital, tres teléfonos celulares, tijeras, recortes de polietileno utilizados para fraccionamiento y dinero en efectivo.

En carácter de secuestro impostergable, también se halló un arma de fuego de fabricación casera, conocida comúnmente como “tumbera”, por lo que se iniciaron actuaciones paralelas por infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos un hombre de 49 años y una mujer de 20, quienes quedaron a disposición de la justicia en la causa por estupefacientes. Además, otra persona mayor de edad, fue notificada en el lugar en el marco de la investigación, mientras que un menor de 16 años fue notificado de las actuaciones por la causa vinculada a la tenencia de arma.

El operativo se llevó a cabo con la presencia de la ayudante fiscal interviniente, y forma parte de las acciones que se vienen desarrollando para combatir el narcomenudeo en la capital provincial.

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