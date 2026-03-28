PUERTO VILELAS DEMORAN A UN HOMBRE POR HURTO Y RECUPERAN ELEMENTOS SUSTRAÍDOS

El hecho fue denunciado en una vivienda del barrio Independencia, donde el autor habría ingresado tras trepar el muro perimetral.

Esta mañana, alrededor de las 06:00 horas, personal policial intervino en una causa por supuesto hurto, tras la denuncia de un vecino que constató el ingreso de un desconocido a su domicilio, advirtiendo la sustracción de varios objetos.

A partir de averiguaciones realizadas, se estableció que parte de los bienes sustraídos habían sido abandonados y posteriormente resguardados por la Guardia Urbana Municipal, lográndose su recuperación.

Continuando con las tareas investigativas y mediante el análisis de registros fílmicos, efectivos policiales localizaron a un sujeto de similares características en la zona de Villa Forestación. Al intentar identificarlo, el individuo emprendió la huida, siendo demorado a escasos metros del lugar.

El mismo fue trasladado para examen médico y quedó vinculado a la causa.

Por disposición de la fiscalía en turno, se notificó su situación legal, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos al denunciante.

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