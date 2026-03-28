JAVIER MILEI CELEBRÓ EL FALLO POR YPF Y CUESTIONÓ CRISTINA KIRCHNER Y A AXEL KICILLOF: “EXPROPIAR ESTÁ MAL PORQUE ROBAR ESTÁ MAL”

El presidente Javier Milei dio una conferencia de prensa luego de que la Justicia de Estados Unidos fallara a favor de Argentina y anulara la condena millonaria. En su discurso, el mandatario apuntó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof: «Hay una verdad irrefutable, expropiar está mal porque robar está mal“.

Javier Milei habló en cadena nacional tras el fallo a favor de Argentina por YPF

Junto a su Gabinete, Javier Milei destacó el fallo a favor de Argentina por YPF: “Hace pocas horas la justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, un juicio que, de perderlo, hubiera implicado pagar la suma de 18 mil millones de dólares, tan solo el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas».

Después, el mandatario agregó: “Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se le logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la irresponsabilidad triunfó la constancia. Por eso hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien, porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”.

Javier Milei cuestionó Cristina Kirchner y a Axel Kicillof tras el fallo por YPF

“Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que expropió las empresas en un primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof”, remarcó Milei.

“Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Esos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”, arremetió ante las palabras de la expresidente y el gobernador bonaerense luego de que se conociera el fallo.