El mensaje del papa León XIV a Sarah Mullally, la primera mujer Arzobispo de la Iglesia Anglicana

Sarah Mullally, una exenfermera oncológica de 63 años, se convirtió en la primera arzobispa de Canterbury y el Papa León XIV le envió este jueves un mensaje de felicitación a la nueva máxima autoridad espiritual de la Iglesia anglicana.

Mullally es la primera mujer en ocupar este cargo y tomó posición oficialmente en una ceremonia realizada ayer a la que asistieron los príncipes William y Kate, y varios líderes religiosos. La exenfermera de 63 años está casada y es madre de dos hijos.

Este jueves, el papa León XIV le envió una carta de felicitación en la cual le aseguró que se seguirá dialogando para la unidad de los cristianos.

En su mensaje, el Papa señaló que el cargo confiado a la nueva Primada de la Comunión Anglicana conlleva importantes responsabilidades, no solo dentro de la diócesis de Canterbury, sino también en toda la Iglesia de Inglaterra y la Comunión Anglicana. Destacó que Mullally comienza su ministerio «en un momento crucial de la historia de la familia anglicana»

En el texto, el pontífice estadounidense reconoció que en el pasado la unión entre la Iglesia Católica y la Anglicana y hasta mencionó “desacuerdos” que hubo entre el Papa Francisco y el ex arzobispo Justin Welby.