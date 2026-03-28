BARRANQUERAS: DOS PERSONAS DEMORADAS TRAS UN ROBO DE MOTOCICLETA Y AGRESIONES AL PERSONAL POLICIAL

El procedimiento fue realizado por la División Sustracción Vehicular. Secuestraron un rodado utilizado en el hecho y continúan las tareas investigativas.

En la mañana de este sábado, efectivos de la División Sustracción Vehicular llevaron adelante un procedimiento en la localidad de Barranqueras, en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta Yamaha XTZ denunciado el día anterior.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron tareas investigativas que incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad, logrando identificar a tres personas que habrían participado del ilícito, quienes se movilizaban en una motocicleta.

A partir de ello, se desplegaron operativos en distintos puntos de la ciudad, y lograron la demora de uno de los involucrados en la vía pública por el pasaje Rissionel. En paralelo, otro grupo de trabajo se dirigió a un sector cercano a la avenida Edison y Nicolas Rojas Acosta donde se encontraba el segundo sospechoso, quien estaba acompañado por varias personas.

Al momento de la intervención, el grupo reaccionó de manera agresiva, arrojando elementos contundentes y agrediendo físicamente al personal policial, por lo que se hizo uso de la fuerza en la medida de lo necesario para controlar la situación. Como resultado, dos efectivos policiales resultaron con lesiones leves.

Posteriormente, se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave que habría sido utilizada para cometer el hecho.

Los dos demorados fueron notificados de su aprehensión en la causa por supuesto robo, mientras que en forma paralela se iniciaron actuaciones por resistencia, atentado contra la autoridad y lesiones. A disposición de la Fiscalía en turno.

La investigación continúa a fin de lograr la detención de los restantes involucrados y recuperar el rodado sustraído.

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