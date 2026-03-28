DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE ABUSAR DE SU HIJASTRA: LA MADRE HABRÍA CONSENTIDO LOS ABERRANTES HECHOS

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense y había sido denunciado por el padre de la víctima. La pareja fue detenida y se encuentra frente a la Justicia

Una niña habría sido abusada sexualmente por su padrastro, con el consentimiento de su madre. Los pesquisas policiales detuvieron a la pareja. El suceso se registró en el sur de la provincia de Buenos Aires y consta en el expediente que las diversas tareas investigativas comenzaron a raíz de una denuncia radicada el 21 de marzo de 2025 por el progenitor de la nena, certificándose en el sumario que la menor era violada por el degenerado y que la madre, a su vez, consentía las agresiones a la pequeña.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada «Abuso sexual con acceso carnal agravado», el magistrado Federico Antonio Barberena, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de los tribunales de Azul.

Como consecuencia de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las personas implicadas en lo acontecido.

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