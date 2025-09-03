RESISTENCIA CONFUSIÓN: OPERATIVO POR PRESUNTO SECUESTRO TERMINÓ SIENDO UNA DISCUSIÓN DE PAREJA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo se monto tras un llamado por un posible secuestro.

Alrededor de las 19 horas, una operadora del sistema 911 recibió un llamado por una mujer habría sido vista atada y gritando dentro de un automóvil gris que circulaba por calle Geraldi Donato al 2500. Ante la gravedad, se desplegó un operativo con participación de unidades especiales. Tras entrevistas a vecinos del lugar y seguimiento por cámaras de videovigilancia, que lograron detectar el vehículo en Ruta Nacional N° 11, entre avenida Malvinas y Sierras de Córdoba.

La intervención del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas y División Delitos Contra las Personas, permitió identificar a la supuesta víctima, y los agentes se dirigieron a un domicilio en Fontana. Allí, tras dialogar con la mujer, se esclareció el episodio. Confirmó que se encontraba en el auto junto a su pareja, con quien mantenía una discusión por motivos personales. Negó haber estado atada o retenida contra su voluntad, y expresó que no deseaba realizar ninguna denuncia.

En el hecho intervino la Fiscalía de Género en turno, a cargo del Dr. Abel Benítez, quien dispuso se le tome declaración testimonial a la mujer y su pareja un hombre de 31 años.

