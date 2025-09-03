CERRÓ LA FERIA PROVINCIAL DE CIENCIAS 2025: 20 PROYECTOS DESTACADOS REPRESENTARÁN A CHACO EN LAS INSTANCIAS NACIONALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La instancia provincial de la Feria de Ciencias 2025 concluyó con gran participación y entusiasmo. Este año se presentaron 131 proyectos escolares, elaborados por estudiantes de todos los niveles educativos, acompañados por 134 docentes asesores y evaluados por un jurado de 75 especialistas.

Tras la jornada de exposición, se distinguieron 20 proyectos que representarán a la provincia en las instancias nacionales de la Feria de Ciencias. Además, 30 trabajos recibieron menciones especiales, en reconocimiento a su creatividad y compromiso.

El encuentro contó con el apoyo de los amigos de la ciencia, un grupo de instituciones y empresas que año tras año se suman para fortalecer estas vocaciones: Librería ConTexto, Municipalidad de Resistencia, Secheep, Lotería Chaqueña, Fundación Urunday, Ecom, Nuevo Banco del Chaco, La Casa del Pintor y Luciano Acosta.

Los proyectos presentados se desarrollaron bajo el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) con perspectiva situada, integrando saberes y proponiendo soluciones innovadoras vinculadas al contexto local. La instancia provincial volvió a poner en valor la potencia de la educación chaqueña cuando se combina la curiosidad, el juego y la experimentación con el conocimiento científico y artístico.

Proyectos destacados 2025:

“Chau plagas” – EPJA N° 55 (Nivel Primario)

“El poder del sol” – EEP N° 553 (Nivel Primario)

“Biodigestor casero” – EEA N° 6 (Nivel Secundario)

“Colores que hablan: conociendo el PH con indicadores naturales” – UEGP N°141 “Fortaleza Campesina” (Nivel Secundario)

“La próxima pandemia” – UEGP N° 24 San José (Nivel Primario)

“De colilla a ciencia” – IES Domingo Faustino Sarmiento (Nivel Superior)

“El corazón dulce del monte chaqueño” – EEP N° 536 (Nivel Primario)

“Arte Qom: la artesanía perdida” – EPA N° 75 (Nivel Primario)

“La belleza de la Matemática: fractales” – EES N°71 “Esteban Echeverría” (Nivel Secundario)

“La matemática en la naturaleza” – ESFA N°2 “El Zanjón” (Nivel Secundario)

“Bailando nuestras raíces” – EES N° 21 (Nivel Secundario)

“Empaques del futuro” – EET N° 21 (Nivel Secundario)

“Igni-Cor” – EET N° 50 (Nivel Secundario)

“Las matemáticas en la huerta” – EEA N° 51 (Nivel Secundario)

“Mortero refractario como alternativa sostenible” – EET N° 42 (Nivel Secundario)

“Señados” – UEGP N° 169 (Nivel Secundario)

“Azúcar y polvo: la melodía del ingenio” – Instituto Superior de Enseñanza Artística de Danza y Teatro (Nivel Superior)

“Proyecto X” – IES San Fernando Rey (Nivel Superior)

“El origen del color” – UEGP N° 169 Instituto Privado Didáctico Infantil (Nivel Inicial)

“Problema dentro de un frasco sin voz” – UEGP N° 40 Bachillerato Agrotécnico (Nivel Secundario)

Instancias nacionales

Las instancias nacionales se organizan por ejes temáticos en cuatro sedes:

Matemática, del 30 de septiembre al 3 de octubre, en Posadas (Misiones).

Arte, del 5 al 8 de octubre, también en Posadas.

Ciencias Naturales y Sociales, del 28 al 31 de octubre en Cafayate (Salta).

Tecnología, del 17 al 20 de noviembre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Relacionado