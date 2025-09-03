Mié. Sep 3rd, 2025

CERRÓ LA FERIA PROVINCIAL DE CIENCIAS 2025: 20 PROYECTOS DESTACADOS REPRESENTARÁN A CHACO EN LAS INSTANCIAS NACIONALES

By Redaccion 3 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La instancia provincial de la Feria de Ciencias 2025 concluyó con gran participación y entusiasmo. Este año se presentaron 131 proyectos escolares, elaborados por estudiantes de todos los niveles educativos, acompañados por 134 docentes asesores y evaluados por un jurado de 75 especialistas.

Tras la jornada de exposición, se distinguieron 20 proyectos que representarán a la provincia en las instancias nacionales de la Feria de Ciencias. Además, 30 trabajos recibieron menciones especiales, en reconocimiento a su creatividad y compromiso.
El encuentro contó con el apoyo de los amigos de la ciencia, un grupo de instituciones y empresas que año tras año se suman para fortalecer estas vocaciones: Librería ConTexto, Municipalidad de Resistencia, Secheep, Lotería Chaqueña, Fundación Urunday, Ecom, Nuevo Banco del Chaco, La Casa del Pintor y Luciano Acosta.
Los proyectos presentados se desarrollaron bajo el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) con perspectiva situada, integrando saberes y proponiendo soluciones innovadoras vinculadas al contexto local. La instancia provincial volvió a poner en valor la potencia de la educación chaqueña cuando se combina la curiosidad, el juego y la experimentación con el conocimiento científico y artístico.

Proyectos destacados 2025:
“Chau plagas” – EPJA N° 55 (Nivel Primario)
“El poder del sol” – EEP N° 553 (Nivel Primario)
“Biodigestor casero” – EEA N° 6 (Nivel Secundario)
“Colores que hablan: conociendo el PH con indicadores naturales” – UEGP N°141 “Fortaleza Campesina” (Nivel Secundario)
“La próxima pandemia” – UEGP N° 24 San José (Nivel Primario)
“De colilla a ciencia” – IES Domingo Faustino Sarmiento (Nivel Superior)
“El corazón dulce del monte chaqueño” – EEP N° 536 (Nivel Primario)
“Arte Qom: la artesanía perdida” – EPA N° 75 (Nivel Primario)
“La belleza de la Matemática: fractales” – EES N°71 “Esteban Echeverría” (Nivel Secundario)
“La matemática en la naturaleza” – ESFA N°2 “El Zanjón” (Nivel Secundario)
“Bailando nuestras raíces” – EES N° 21 (Nivel Secundario)
“Empaques del futuro” – EET N° 21 (Nivel Secundario)
“Igni-Cor” – EET N° 50 (Nivel Secundario)
“Las matemáticas en la huerta” – EEA N° 51 (Nivel Secundario)
“Mortero refractario como alternativa sostenible” – EET N° 42 (Nivel Secundario)
“Señados” – UEGP N° 169 (Nivel Secundario)
“Azúcar y polvo: la melodía del ingenio” – Instituto Superior de Enseñanza Artística de Danza y Teatro (Nivel Superior)
“Proyecto X” – IES San Fernando Rey (Nivel Superior)
“El origen del color” – UEGP N° 169 Instituto Privado Didáctico Infantil (Nivel Inicial)
“Problema dentro de un frasco sin voz” – UEGP N° 40 Bachillerato Agrotécnico (Nivel Secundario)

Instancias nacionales
Las instancias nacionales se organizan por ejes temáticos en cuatro sedes:
Matemática, del 30 de septiembre al 3 de octubre, en Posadas (Misiones).
Arte, del 5 al 8 de octubre, también en Posadas.
Ciencias Naturales y Sociales, del 28 al 31 de octubre en Cafayate (Salta).
Tecnología, del 17 al 20 de noviembre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com