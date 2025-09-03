FONTANA ALLANAMIENTO POR ABUSO DE ARMAS TERMINÓ CON UN APREHENDIDO
Se incautó un aire comprimido.
Los agentes de la Comisaría Tercera de Fontana allanaron esta mañana un domicilio en el barrio Banderas Argentinas bajo una investigación por una causa de “supuesto abuso de armas”. El principal investigado, un hombre de 48 años terminó detenido por la causa y le incautaron un aire comprimido.
Los agentes terminaron el operativo con el secuestro de un aire comprimido tipo carabina, dos cajas de balines calibre 5,5.