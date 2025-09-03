Día del Ferretero: por qué se celebra el 3 de septiembre

Cada 3 de septiembre se celebra en el país el Día del Ferretero, una fecha que se estableció por la fundación de la Asociación de Ferreterías y Bazares de la República Argentina en 1905, hoy conocida como Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA). A lo largo de estos 120 años de historia, el rubro se fue adaptando a los cambios económicos y sociales sin perder su esencia y cercanía a la comunidad.

Con más de 15.000 ferreterías en el país –una cada 3.000 habitantes–, las ferreterías son locales de proximidad que, a lo largo del tiempo, se convirtieron en parte fundamental del entramado cotidiano de los barrios y las ciudades. Solo un 20% se dedica al comercio industrial, mientras que el 80% está orientado al consumidor final. Siendo un oficio que se traslada de generación en generación, los comercios más antiguos son centenarios. Su vigencia se explica no solo por la amplitud de su oferta, sino también por el rol social del ferretero, que va más allá de la venta de productos para convertirse en asesor técnico, consejero, a veces traductor de “cosos y cositos”, y un aliado de confianza.

De los primeros comercios de ramos generales, hasta aquellas ferreterías con surtido limitado a las actuales, que manejan más de 20.000 artículos, el cambio fue enorme. La variedad de herramientas, maquinarias, insumos eléctricos, de construcción o de mantenimiento que hay en la actualidad exige un conocimiento especializado que el ferretero transmite con gusto, cercanía y en lenguaje sencillo. Entre tips de seguridad, asesoramiento de posventa y soluciones personalizadas, aporta un diferencial imposible de replicar en plataformas y sitios de compra online.

A lo largo de su trayectoria, CAFARA acompañó estos cambios con una visión integral y federal, abriendo delegaciones en distintas regiones del país, consolidando alianzas con entidades, y promoviendo la digitalización del sector. Entre otras cosas, impulsó la creación del Catálogo Digital y eventos como ExpoFerretera para darle a todos los integrantes de la cadena de valor un espacio de encuentro e intercambio, donde actualizarse profesionalmente y conocer las últimas tendencias en productos y maquinaría.