SUPUESTO ABUSO DE ARMAS DETUVIERON A UN HOMBRE, SECUESTRARON ARMAS Y CARTUCHOS EN FONTANA
El aprehendido estaría relacionado a un hecho donde efectuó un disparo frente al domicilio de un ciudadano.
En la mañana de este miércoles, personal de la Comisaria Primera de Fontana realizó un allanamiento en el Barrio 100 viviendas de esa localidad. Al momento de realizarse el allanamiento, el presunto autor no se encontraba en su vivienda, lo cual arribó a los pocos minutos a bordo del vehículo que sería el que había utilizado para perpetrar la acción, y el hombre de 43 años fue aprehendido.
Por otra parte, los agentes procedieron al secuestro de una pistola calibre 22, una escopeta 12/70, 2 cargadores con 10 cartuchos, 363 cartuchos calibre 22, dos cartuchos calibre 9mm, 16 vainas servidas calibre 22, cuatro vainas servidas calibre 12/70, y un automóvil Chevrolet Aveo de color negro. Todos elementos de interés en la causa.
Además, secuestraron una pistola aire comprimido calibre 4.5mm, réplica de una 9 mm, y un rifle de aire comprimido.
La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre de 47 años que indicó que el ciudadano buscado por la justicia, había efectuado un disparo con un arma de fuego frente a su domicilio y luego se trasladó en un automóvil marca Chevrolet.
Consultado con la Magistratura Interviniente se dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesta infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino”.