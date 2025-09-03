MAKALLE: CAMINERA LANZO UN NUEVO OPERATIVO PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN VEHICULAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes de Gendarmería Nacional y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se sumaron a los controles.

Ayer, Policía Caminera junto a otras unidades especiales personal del DIPE, Búsqueda de Personas, Consumos Problemáticos, Canes, Gendarmería y la ANSV lanzaron un nuevo operativo de control general.

El dispositivo preventivo y vial se desarrolló en forma simultánea en toda la provincia del Chaco.

Efectivos Rurales de la División Seguridad Rural y personal policial de comisarías aledañas también participaron del operativo.

Como parte del operativo realizaron identificación de personas, control de documentaciones, aperturas de baúles y búsqueda de sustancias prohibidas, entre otros.

Por otra parte, llevaron a cargo educación y concientización vial a los usuarios de la vía pública.

Como resultado en el área metropolitana e interior detuvieron a tres personas con pedidos de captura.

En el interior de la provincia secuestraron una moto por inf. al Cód. de Faltas.

