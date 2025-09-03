LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI ENTREGA INDUMENTARIA DE TRABAJO A PERSONAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el SUM del CIC, la Secretaría de Relaciones con la Comunidad llevó adelante la entrega de indumentaria al personal municipal del área.

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, encabezó este acto y destacó el esfuerzo que realiza el municipio para cumplir con los acuerdos establecidos con el gremio.

Es un importante gesto proveer de camisas de grafa y borcegos, indumentaria acorde al trabajo que realizan nuestros trabajadores municipales.

«A pesar de las dificultades económicas, desde la gestión municipal seguimos pagando los sueldos en tiempo y forma, y además hacemos el esfuerzo de garantizar que cada trabajador cuente con su ropa de trabajo», remarcó el intendente.

Valoramos y reconocemos el trabajo de nuestros trabajadores municipales, porque son quienes día a día sostienen los servicios y acompañan a la comunidad.

