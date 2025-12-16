RESISTENCIA COMENZÓ EL JUICIO POR JURADOS POR LA MUERTE DE LUCIANO VALUSSI

La primera jornada del juicio por jurados en la causa 27.800/2024-1 que tiene como imputado por homicidio a Matías Joaquín Falcón por la muerte de Luciano Valussi, ocurrida el 29 de agosto de 2024, concluyó luego de la exposición de los alegatos de apertura. Previamente, en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales, tuvo lugar la selección del jurado y el juez técnico Ernesto Azcona leyó las instrucciones iniciales.

A partir de mañana comenzará la etapa de la producción de la prueba en la que se prevé la declaración de nueve testigos. Una vez finalizada las partes presentarán los alegatos de clausura, el juez técnico leerá las instrucciones finales y el jurado pasará a deliberar durante al menos dos horas antes de emitir su veredicto.

Las partes están representadas por el fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera; el abogado querellante es Alejandro Manuel Varela y la defensa está a cargo de Olga Mongelós y Leandro García Redondo.