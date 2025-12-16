EL INSTITUTO DE VIVIENDA IMPLEMENTA BOLETAS DIGITALES PARA FACILITAR EL PAGO DE CUOTAS
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) continúa avanzando en su proceso de modernización, incorporando un sistema que prioriza la autogestión de los adjudicatarios. Desde este mes, las boletas de pago de cuotas se encuentran disponibles exclusivamente en formato digital, permitiendo a cada beneficiario realizar sus trámites de manera ágil, sencilla y segura, sin necesidad de emisión física.
Con esta iniciativa, el organismo pone a disposición diversas herramientas digitales que amplían las opciones de acceso y pago:
-Tu Gobierno Digital (TGD): plataforma que permite generar la boleta ingresando el número de adjudicatario o el DNI, y efectuar el pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito, incluso de boletas vencidas.
-Sitio web oficial del IPDUV: a través de la sección “Mi Boleta”, los usuarios pueden descargar la factura para pagar en línea o imprimirla, si así lo desean.
-Correo electrónico registrado: cada adjudicatario recibe su boleta directamente en su casilla de correo, asegurando una disponibilidad inmediata.
Asimismo, el sistema digital se complementa con medios de pago presenciales y tradicionales, como Pago Fácil, Rapipago, Home Banking, Red Link, Cajas Municipales y Agencias de Quiniela, garantizando que cada familia pueda elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.
Desde el IPDUV destacaron que esta medida forma parte de una política de modernización del Estado, orientada a mejorar la atención, optimizar recursos y brindar mayor comodidad y transparencia a los adjudicatarios.