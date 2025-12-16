EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL PAGO DEL AGUINALDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Serán los días 22 y 23 de diciembre. Los funcionarios no, lo cobrarán con los sueldos de enero.

El Gobierno provincial informó el cronograma de pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2025, el cual se acreditará los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, según el siguiente esquema:

-Pasivos: el medio aguinaldo será depositado el 22 de diciembre, y estará disponible para su retiro en cajeros automáticos a partir de las 21 horas.

-Activos: el medio aguinaldo será depositado el 23 de diciembre, y podrá retirarse en cajeros automáticos a partir de las 21 horas.

LOS FUNCIONARIOS NO, RECIÉN LO COBRARÁN CON EL SUELDO DE ENERO

Asimismo, se aclaró que los funcionarios del Gobierno provincial —ministros, secretarios, subsecretarios y directorios de entes centralizados— no percibirán el medio aguinaldo en el mes de diciembre, sino que lo cobrarán junto con los haberes correspondientes al mes de enero.

Desde el Ejecutivo destacaron también que el cumplimiento del cronograma anunciado forma parte del ordenamiento y la previsibilidad en el manejo de los recursos públicos.

