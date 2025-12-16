31º EDICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL DNRUA LA JUSTICIA CHAQUEÑA PRESENTE EN REUNIÓN NACIONAL DE REGISTROS DE ADOPTANTES

El Registro Centralizado de Adoptantes del Chaco participó, mediante videoconferencia, de la 31º sesión del Consejo Consultivo de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA).

En la actividad, de la que tomaron parte registros de todo el país, abordaron distintos temas. Entre ellos, la presentación de de «Estrategia Federal de Primera Infancia» (EFPI), realizada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.; y del Relevamiento Registral 2024.

Además, analizaron el plazo para la autorización de envío de legajos en búsquedas de familia interjurisdiccionales y búsquedas a través del sistema y leyeron las conclusiones de los encuentros regionales de equipos técnicos sobre el nuevo protocolo de convocatorias públicas. Por último designaron las autoridades para el período 2026.