AVANZAN LOS TRABAJOS EN LA PLAZOLETA DEL BARRIO OBRERO

Continúan a buen ritmo las obras de puesta en valor de la plazoleta del Barrio Obrero. Los trabajos incluyen la instalación de columnas de alumbrado, el tendido eléctrico, la construcción de portales de ingreso y la remodelación integral de los accesos.

Este espacio se proyecta como un lugar de esparcimiento y encuentro, pensado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y la realización de eventos comunitarios.

Recuperar y jerarquizar este lugar es una apuesta al disfrute de las familias y al fortalecimiento de la vida social del barrio, brindando un espacio seguro, iluminado y adecuado para toda la comunidad.

