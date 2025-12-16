LA RUBITA: EL MINISTRO GUTIÉRREZ CONSTATÓ ENTREGAS DEL PROGRAMA ÑACHEC Y REAFIRMÓ UNA POLÍTICA SOCIAL “SIN INTERMEDIARIOS”
Este martes, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, acompañó las entregas de módulos alimentarios que se realizan a través del programa Ñachec, en el barrio La Rubita. En una jornada marcada por el contacto directo con los vecinos, el funcionario provincial supervisó las entregas previstas y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con la gente.
El programa Ñachec se presenta como una respuesta inmediata ante las urgencias alimentarias, que constituyen el primer eje de atención ineludible. No obstante, Gutiérrez remarcó que esta asistencia debe ser entendida como un punto de partida para avanzar hacia políticas que promuevan el trabajo, el aprendizaje de oficios y la autogestión, con el objetivo de reducir progresivamente los niveles de asistencialismo.
Este mecanismo elimina intermediarios y permite terminar con los denominados “gerentes de la pobreza”, asegurando que la ayuda llegue efectivamente a quienes más lo necesitan.
“Desde el Gobierno tenemos que estar presentes, acompañar y, al mismo tiempo, generar herramientas que permitan a las familias salir adelante con dignidad”, afirmó Gutiérrez.
Más entregas en el Gran Resistencia
El operativo de entrega de módulos continuará este miércoles 17 de diciembre en distintos puntos del Gran Resistencia:
-De 8 a 12: Centro Comunitario (Haití 1230), para vecinos de los barrios Don Andrés, María Inmaculada, La Paz, Encarnación, Sol y Esperanza y El Timbó.
-De 8 a 12: Delegación Los Teros (Francia 550), para vecinos de Los Teros, Luchemos Juntos, Peniel 1 y 2.
-De 9 a 12: EEP N° 518 (PC 17 del barrio Provincias Unidas), para barrios España, Provincias Unidas, Foecyt y zonas aledañas.
-De 9 a 11.30: Centro Comunitario Municipal Los Cisnes (Cristófani 1995), para los barrios 10 de Mayo, 28 de Noviembre, Encanto, Primavera 1 y 2, Jorge M. Capitanich, San Cayetano, Santa Inés, Don Enrique y Borrini.
-De 8 a 12: Club Canallas (calle 30 y Fortín Loma Negra), para los barrios San Antonio 1 y 2, Edison, Porvenir, 2 de Marzo, 40 Viviendas y Even Nezer.
El jueves 18 de diciembre, el programa continuará su despliegue en otros sectores de la ciudad de Resistencia, alcanzando a los barrios: Santa Catalina, Atlántico Sur, Gonzalito, Universidad, Golf Club, Dónovan, Los Lirios, Mujeres Argentinas, Santa Rita, UOM, Co.Per.Vi., Los Fresnos, Prolongación Provincias Unidas, 100 Viviendas, Federal, Itatí, General Obligado, Saavedra, San Juan, Barberán, El Sifón, Raota, Insssep, Aramburu, Italia y Carpincho Macho.
Finalmente, el ministro Gutiérrez sostuvo que estas acciones reflejan una política social activa, territorial y comprometida, orientada a brindar respuestas concretas que impacten positivamente en la calidad de vida de los chaqueños.