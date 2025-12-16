DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO QUIERE DEROGAR LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD CON EL PRESUPUESTO 2026
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo notar uno de los puntos claves del plan de Javier Milei.
La maniobra en cuestión fue detectada sobre el mediodía, cuando La Libertad Avanza logró en tiempo récord un dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026, el primero en el mandato de Javier Milei. Los cambios se vieron después.
«Sin embargo, si se deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad, se perdería la compensación establecida para cubrir la diferencia entre el aumento de los aranceles y el IPC correspondiente al período diciembre de 2023 – diciembre de 2024. Además, quedaría sin efecto la medida que establecía el aumento de aranceles a partir de enero de 2025 y las actualizaciones mensuales según el IPC», explicaron.
Con el temor de que se apruebe el Presupuesto 2026 como está, desde la organización por los derechos de las personas con discapacidad advirtieron que sin la ley actual no se compensaría «el atraso arancelario generado por el actual gobierno, que a agosto de este año alcanzaba el 70%, profundizando la crisis del sistema de prestaciones».
También volverían a quedar en una situación vulnerable tanto el personal de los talleres protegidos como las personas con discapacidad en situación de pobreza.
«Se trata de un nuevo ataque a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que garantizan derechos fundamentales, y de una clara falta de respeto al Congreso Nacional y a los mecanismos democráticos«, advirtieron los activistas, que lucharon junto a otras organizaciones por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
«Desde el Foro exigimos que las y los legisladores asuman la responsabilidad que les compete y eviten que el Presupuesto 2026 sea aprobado con una derogación encubierta de leyes vigentes», sentenciaron.