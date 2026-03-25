RESISTENCIA CAPTURARON A UNO DE LOS PRESUNTOS AUTORES DE UN ROBO A MANO ARMADA

El hecho ocurrió este miércoles 25 de marzo, alrededor de las 13 de la tarde, en un local comercial ubicado sobre avenida Castelli al 1400 aproximadamente.

El joven de 19 años se encontraba realizando una entrega, cuando fue sorprendido por dos sujetos cuando uno de ellos exhibió un arma de fuego. Con la cual lo amenazó para sustraer el teléfono celular, tras lo cual ambos se dieron a la fuga.

A partir de las investigaciones policiales y el análisis de cámaras de seguridad de la zona, efectivos de la Comisaría Séptima lograron identificar a uno de los presuntos autores.

Minutos más tarde, durante recorridas preventivas por inmediaciones de calles Cabildo y Humaitá, el sujeto fue localizado y demorado, siendo trasladado a la dependencia policial.

Por disposición de la Fiscalía N° 14, se procedió a la aprehensión e identificación, mientras que continúa la búsqueda del segundo implicado en el hecho.

La causa fue caratulada como “supuesto robo con arma en grado de coautor”.

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