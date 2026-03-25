LOS 11 DE LIONEL SCALONI PARA EL AMISTOSO ANTE MAURITANIA
Con la mente puesta en la lista para el Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina define la formación para el amistoso en la Bombonera.
Se espera que la Argentina forme con Dibu Martínez en el arco y la línea de cuatro defensores de memoria, con Nahuel Molina, Cristina Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Seguramente luego ingresen Marcos Acuña, Colo Barco o Gabriel Rojas, quienes pelean por un lugar entre los 26.
El encuentro, el primero de los dos organizados en la fecha FIFA, se disputa este viernes desde las 20.15 horas en la Bombonera.
La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Mauritania
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.