Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Mauritania

Selección Argentina se prepara para el compromiso de este viernes por la noche, cuando reciba a Mauritania en el que sería uno de los últimos partidos en el país antes del Mundial 2026, y para el que el entrenador Lionel Scaloni se encuentra definiendo el equipo mientras ultima detalles de la lista definitiva. Lase prepara para el compromiso de este viernes por la noche, cuando reciba a Mauritania en el que sería uno de los últimos partidos en el país antes del, y para el que el entrenadorse encuentra definiendo el equipo mientras ultima detalles de la

El DT de Pujato ya cuenta con todos los convocados para esta doble fecha FIFA, luego de tener que hacer algunas modificaciones por bajas de último momento. En este contexto, los citados ya completaron sus primeras prácticas en el país, para que se observen los primeros indicios del equipo.

Si bien se trata de un amistoso con un rival por demás menor, no se descarta que Scaloni le dé minutos a varios de los futbolistas que todavía no tienen su lugar confirmado en la lista de 26. De todos modos, el equipo no presentaría mayores sorpresas, al menos desde el arranque.

Se espera que la Argentina forme con Dibu Martínez en el arco y la línea de cuatro defensores de memoria, con Nahuel Molina, Cristina Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Seguramente luego ingresen Marcos Acuña, Colo Barco o Gabriel Rojas, quienes pelean por un lugar entre los 26.

En el medio también parece todo definido, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, más Thiago Almada. Aquí pueden colarse Franco Mastantuono o Gianluca Prestianni.