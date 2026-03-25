FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN ATLÉTICO TUCUMÁN VS SPORTIVO BARRACAS
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas por la Copa Argentina
Probables formaciones del encuentro entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas
- Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gastón Suso, Luciano Vallejo; Gabriel Compagnucci, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Alexis Segovia; Ramiro Ruiz Rodríguez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.
- Sportivo Barracas: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Claudio Vidal.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.