Fútbol libre por celular: cómo ver en Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas

Atlético Tucumán y Sportivo Barracas se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Julio Falcioni intentará aprovechar el envión tras su primer triunfo y avanzar de ronda.

El Decano llega con mayor confianza luego de lograr una importante victoria frente a Gimnasia por el Torneo Apertura. El gol de Clever Ferreira le permitió al conjunto tucumano sumar su primer triunfo desde la llegada de Julio Falcioni, resultado que trajo alivio tras un inicio irregular. Atlético Tucumán buscará hacer pesar la diferencia de categoría frente a un rival que milita en la Primera C, con el objetivo de avanzar a los 16avos de final del certamen federal.

Sportivo Barracas comenzó una nueva temporada en la Primera C con el objetivo de pelear por el ascenso. Los Arrabaleros se ubican segundos en el Grupo B con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota, a 2 unidades del líder General Lamadrid, que tiene un partido más. El conjunto porteño intentará aprovechar la oportunidad de enfrentar a un equipo de Primera División para ganar visibilidad y buscar una clasificación histórica en la Copa Argentina.

El ganador del cruce avanzará a los 16avos de final, instancia en la que ya espera Talleres de Córdoba, que venció 2-0 a Argentino de Merlo en Rosario.