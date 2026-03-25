CUÁNTO DINERO GANARÁ EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2026
En las últimas horas se conocieron los montos que los clubes irán recaudando a medida que avancen en la competencia doméctica: todos los detalles.
La organización confirmó que el campeón de la Copa Argentina 2026 recibirá $496.600.000 en premios. El monto representa una cifra muy inferior a la de la Copa Libertadores, cuyo ganador obtendrá US$25.000.000, lo que marca una diferencia económica significativa entre ambos torneos.
Mientras se disputan los 32avos de final del certamen, instancia en la que River y Boca ya lograron avanzar, se conocieron los premios económicos que recibirán los clubes participantes en cada fase. El monto total para el campeón será de $496.600.000, equivalente a aproximadamente US$360.000. La cifra resulta 69 veces menor a la que entrega la Copa Conmebol Libertadores, cuyo ganador percibirá US$25.000.000.
Más allá del monto final, todos los equipos participantes reciben ingresos desde su debut en el certamen. Los clubes de Primera División obtienen $12.100.000 por disputar el primer partido, mientras que las instituciones del ascenso perciben $9.400.000. A medida que los equipos avanzan de ronda, los premios aumentan progresivamente hasta llegar a la final, donde se concentra la mayor parte del dinero cómo sucede en todas las competencias del mundo.
Más allá de los premios que se conocieron en las últimas horas, se trata de una competencia que fue muy bien recibida en el fútbol argentino desde sus inicios ya que siempre hubo mucha competitividad y distintos equipos que, a priori, eran menores, pudieron dar grandes golpes y dar una clara muestra para la paridad que hay en nuestro país más allá de las categorías.
Los premios económicos por ganar la Copa Argentina 2026
- Por participar (Equipos de Primera División) – 12.100.000
- Por participar (Equipos del Ascenso) – 9.400.000
- 32avos de final – 18.200.000
- 16avos de final – 39.900.000
- Octavos de final – 53.300.000
- Cuartos de final – 66.600.000
- Semifinal – 106.500.000
- Final – 200.000.000