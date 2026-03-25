Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Argentina 2026

Más allá de los premios que se conocieron en las últimas horas, se trata de una competencia que fue muy bien recibida en el fútbol argentino desde sus inicios ya que siempre hubo mucha competitividad y distintos equipos que, a priori, eran menores, pudieron dar grandes golpes y dar una clara muestra para la paridad que hay en nuestro país más allá de las categorías.