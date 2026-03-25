El club europeo que se mete en la pelea con Boca por Paulo Dybala

Galatasaray presiona con una oferta millonaria por Paulo Dybala

El interés del club turco representa un competidor de peso para Boca, principalmente por el poder económico que le permitiría presentar una propuesta salarial superior. En las últimas semanas, el campeón del mundo atravesó un período particular luego de someterse a una cirugía de rodilla que lo mantiene fuera de las canchas y tras haber sido padre de su primera hija. En ese contexto, su entorno comenzó a definir los próximos pasos de su carrera profesional.