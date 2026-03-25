EL CLUB EUROPEO QUE SE METE EN LA PELEA CON BOCA POR PAULO DYBALA
Desde Italia aseguran que un equipo quiere fichar a Dybala con un contrato de tres años y cerca de US$6.000.000, mientras el Xeneize negocia su llegada.
Mientras Boca mantiene negociaciones para intentar convencer a Paulo Dybala de sumarse como jugador libre, desde Italia surgió una información que genera preocupación en el mundo xeneize. Según publicó La Gazzetta dello Sport, Galatasaray volvió a mostrar interés en el delantero argentino y estaría dispuesto a realizar una fuerte propuesta económica.
El club turco ya había seguido de cerca la situación del futbolista en anteriores mercados de pases y ahora intentaría seducirlo con un contrato por tres años cercano a los US$6.000.000, una cifra que podría inclinar la balanza en la decisión final del campeón del mundo.
De acuerdo a la información difundida por el periodista italiano Matteo Moretto, la dirigencia del Xeneize mantiene conversaciones frecuentes con el entorno del atacante para evaluar la posibilidad de concretar su llegada a mitad de año. Las negociaciones avanzan, aunque todavía no existe una decisión definitiva por parte del jugador. El panorama podría modificarse en los próximos meses, especialmente teniendo en cuenta que el vínculo con Roma finalizaría en julio y que el futbolista analiza distintos factores tanto deportivos como personales.
Galatasaray presiona con una oferta millonaria por Paulo Dybala
El interés del club turco representa un competidor de peso para Boca, principalmente por el poder económico que le permitiría presentar una propuesta salarial superior. En las últimas semanas, el campeón del mundo atravesó un período particular luego de someterse a una cirugía de rodilla que lo mantiene fuera de las canchas y tras haber sido padre de su primera hija. En ese contexto, su entorno comenzó a definir los próximos pasos de su carrera profesional.
Por ahora, el futuro del delantero de 32 años permanece abierto y tanto Boca como Galatasaray buscarán convencerlo de cara al próximo mercado de pases, en una negociación que promete extenderse hasta mitad de año.