LA CASA BLANCA ADVIERTE QUE DONALD TRUMP «DESATARÁ EL INFIERNO» EN IRÁN SI NO HAY ACUERDO
Crece la tensión entre Estados Unidos e Irán tras nuevas advertencias del entorno del republicano, que endurece su postura y advierte posibles consecuencias.
En paralelo, la situación en Medio Oriente continúa mostrando señales de inestabilidad, con un clima geopolítico cada vez más sensible y una preocupación creciente por parte de distintos actores internacionales ante la posibilidad de que cualquier escalada derive en un conflicto de mayor alcance.
Mientras tanto, no se registran avances concretos que permitan anticipar una resolución cercana. Por el contrario, el escenario se mantiene abierto, con posiciones firmes de ambos lados y una dinámica que combina presión diplomática, advertencias cruzadas y un nivel de tensión que continúa en ascenso.