BARRIO PROVINCIAS UNIDAS INTERVENCIÓN POLICIAL PARA RESGUARDAR A UNA YEGUA QUE OBSTRUÍA EL TRÁNSITO

Efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana acudieron esta tarde a un llamado vecinal en la zona de calle Carlos Tejedor al 1750, luego de que varios residentes alertaran sobre la presencia de un equino de gran tamaño suelto en la vía pública, generando un riesgo para la circulación vehicular.

Alrededor de las 16:30, el personal policial constató la situación y puso a resguardo al animal para liberar la calzada. Se dio intervención inmediata al Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, quienes se hicieron cargo del traslado del ejemplar: una yegua de pelaje zaino.

El procedimiento contó con la colaboración de la Fundación de Rescate y Rehabilitación Equina, cuya referente verificó que el animal se encontraba en buen estado de salud. Ante la ausencia de un propietario que reclamara por el equino en el lugar, la yegua fue trasladada a las instalaciones del Parque Caraguatá para su custodia y protección definitiva.

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