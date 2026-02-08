RESISTENCIA – BARRIO 17 DE JULIO: CLAUSURARON UN QUINCHO POR FIESTA SIN AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

Luego de recibir una denuncia en la Base de Tránsito alrededor de las 11 de la mañana, se llevó a cabo un procedimiento en un quincho, que luego fue clausurado por carecer de permiso municipal y generar ruidos molestos.

El operativo se realizó de manera integral con participación de la Policía del Chaco, personal de Tránsito, Transporte, Inspección General y el área de Ruidos Molestos.

Durante la intervención se constató la presencia de una banda en vivo y un numeroso grupo de jóvenes en el lugar.

En el marco de los controles, se procedió al secuestro de dos vehículos: uno por la negativa de su conductor a realizar el test de alcoholemia y el otro tras arrojar resultado positivo de 1,12 g/l. Ambos rodados fueron removidos al corralón y se labraron las actas correspondientes.

