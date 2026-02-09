INICIARON «CARNAVALES DEL IMPENETRABLE»

sábado 7 de febrero se vivió una noche histórica con la apertura de la primera edición de los Carnavales del Impenetrable, un evento que brilló por su imponente despliegue artístico, musical y cultural, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la región. 🎶💃🌈

La jornada inaugural estuvo colmada de color, ritmo y alegría, con el paso de las comparsas y un espectáculo de gran nivel que reafirmó el crecimiento y la proyección regional de esta propuesta cultural.

En el acto de apertura, el intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, recibió la Copa Impulsa 🏆, trofeo por el cual las tres comparsas participantes competirán a lo largo de cuatro noches, demostrando su creatividad, preparación y compromiso artístico para consagrarse como ganadoras de esta edición.

Junto a autoridades municipales y regionales, quedó formalmente habilitada la primera noche de los Carnavales del Impenetrable.

Participaron del acto el intendente Pío Sander, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la intendenta de Fuerte Esperanza, Inés Ortega, el intendente de Puerto Eva Perón, Diego Lavia, la concejala Cinthya Frías, el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, y demás autoridades del gabinete municipal. 🤝🏛️

Durante su discurso, el intendente dio la bienvenida a los presentes y visitantes, deseó éxitos al jurado y expresó su anhelo de que los Carnavales del Impenetrable continúen creciendo año tras año, fortaleciendo la identidad cultural de la región y de la provincia del Chaco. 💬🌎

Cabe destacar que el evento cuenta con un jurado proveniente de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y que en el marco de la apertura se dio lectura a la Declaración N.º 075, mediante la cual los Carnavales del Impenetrable fueron declarados de Interés Municipal y Cultural.

