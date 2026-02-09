EL INSTITUTO DEL DEPORTE CHAQUEÑO RECIBIÓ A LOS CAMPEONES NACIONALES 2025 DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, junto al vicepresidente Gabriel Pellegrini recibieron a los campeones nacionales 2025 de levantamiento de pesas, quienes estuvieron acompañados por el presidente de la Federación Chaqueña de Levantamiento de Pesas, Javier Sáez. El encuentro se llevó a cabo en el marco del reconocimiento institucional al destacado desempeño del equipo provincial en el Campeonato Nacional, realizado del 10 al 14 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Durante la reunión, las autoridades felicitaron a los atletas por los resultados obtenidos, que posicionan al Chaco entre las provincias con mayor proyección en esta disciplina, y reafirmaron el acompañamiento del Gobierno provincial al desarrollo del deporte federado y de alto rendimiento. El equipo chaqueño estuvo integrado por jóvenes deportistas que lograron importantes consagraciones y convocatorias a selecciones nacionales y preselecciones internacionales:

-Catalina Vidondo, categoría 63 kg Sub-15, consagrada como la mejor atleta Sub-15 femenina del país, y preseleccionada para los Juegos Odesur Sub-17.

-Luciano Cáceres Benegas, categoría 88 kg Sub-17, preseleccionado para Odesur Sub-17.

-Juan Pablo Romero, categoría 94 kg Sub-17, preseleccionado para Odesur Sub-17.

-Santiago Molina, categoría 56 kg Sub-17, con una destacada participación a nivel nacional.

-Alejo Gómez Franco, categoría 94 kg Senior, integrante de la Selección Nacional.

-Milena Ayala, campeona nacional Sub-20 y Senior, campeona sudamericana y preseleccionada para el Mundial Juvenil 2026.

En ese contexto, el profesor Fabio Vázquez, destacó el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los deportistas y de sus entrenadores, subrayando la importancia del trabajo articulado entre el Instituto del Deporte Chaqueño y las federaciones provinciales para fortalecer el crecimiento del deporte en la provincia. “Estos logros son el resultado de años de trabajo, sacrificio y acompañamiento. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir apoyando a nuestros atletas para que puedan desarrollarse, competir y representar al Chaco y al país en los más altos niveles”, señaló Vázquez.

Por su parte, el presidente de la Federación Chaqueña de Levantamiento de Pesas, Javier Sáez, valoró “el respaldo institucional y remarcó que los resultados obtenidos en el CeNARD reflejan el potencial de los deportistas chaqueños y el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia”.

