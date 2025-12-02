RESISTENCIA: AUTORIDADES DE LA LIGA CHAQUEÑA ENTREGARON UN RECONOCIMIENTO A LA POLICIA DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Por el acompañamiento y el trabajo en conjunto entre ambas entidades. La misma se realiza en el marco de los 100 años de la entidad deportiva.

El acto se llevó a cabo en la mañana de este martes en la sala de Situaciones Comisario Post Mortem “Christian Walter Vera” ubicada en las instalaciones de la Jefatura de Policía en Avenida 25 de Mayo al 1420 en la ciudad de Resistencia.

La reunión estuvo encabezada por el Jefe de Policía Comisario General ® Fernando Javier Romero, el Subjefe de Policía Comisario General Manuel Victoriano Silva, el Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control Policial, Comisario General Cristian Antonio Durand, el Jefe del Departamento Gestión Estratégica Operacional, Comisario Principal Miguel Roncevic, el jefe de la División de Seguridad Eventos Deportivos, Oficial Principal Enzo Barrero, el Presidente de la Liga Chaqueña de Futbol, el Licenciado Raúl Mosqueda, el tesorero de la entidad Omar Leguizamón y del sector administrativo Julio Pereña.

Las autoridades deportivas entregaron la placa de reconocimiento a las máximas autoridades institucionales en agradecimiento a la labor que realiza la Policía del Chaco en los diferentes eventos deportivos que se desarrollan en toda la provincia en el marco de la celebración del Centenario de la Liga Chaqueña de Futbol.

