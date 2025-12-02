«PATO» GÓMEZ: «LO DE SANDER ES UNA ESTAFA AL ELECTORADO»
El Ministro de Gobierno y diputado electo Jorge «Pato» Gómez, cuestionó la renuncia de Pio Sander a la banca de diputado y recordó que «lo veníamos sosteniendo desde un principio que tanto Sander como Capitanich no iban a asumir».
Si bien aclaró que está dentro de la legalidad, sostuvo que «fue una estafa al electorado porque la gente que lo votó seguramente confiaba que iba a ser diputado por el departamento General Güemes», dijo en declaraciones a FM Norte