Mar. Dic 2nd, 2025

«PATO» GÓMEZ: «LO DE SANDER ES UNA ESTAFA AL ELECTORADO»

By Redaccion 26 minutos ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

☑️El Ministro de Gobierno y diputado electo Jorge «Pato» Gómez, cuestionó la renuncia de Pio Sander a la banca de diputado y recordó que «lo veníamos sosteniendo desde un principio que tanto Sander como Capitanich no iban a asumir».
☑️Si bien aclaró que está dentro de la legalidad, sostuvo que «fue una estafa al electorado porque la gente que lo votó seguramente confiaba que iba a ser diputado por el departamento General Güemes», dijo en declaraciones a FM Norte

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com